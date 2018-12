La situazione meteo in città

A Roma (LE PREVISIONI) cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo nel resto del Lazio

Ulteriore rinforzo della pressione in quota sui meridiani italiani mentre i massimi al suolo si mantengono sulla Russia. Giornata che trascorre all’insegna del bel tempo su Lazio, colli e monti mentre fino a metà giornata si avranno nebbie su valli interne, specie tiberina laziale e umbra con nubi basse sui settori toscani in graduale e parziale sollevamento. Dal pomeriggio si aggiungono nubi alte e stratificate di passaggio a partire dalla Toscana occidentale, mentre nottetempo tornano nuove fitte nebbie specie nelle pianure tra Umbria e Lazio. Temperature senza variazioni rilevanti nei minimi e nei massimi. Mari quasi calmi o poco mossi.

Viterbo: nubi in aumento in serata

A Viterbo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli nuvolosi in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

Rieti: banchi di nebbia al mattino

A Rieti tempo perlopiù soleggiato, salvo nubi basse o banchi di nebbia al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest.

La qualità dell’aria in Lazio

La qualità dell’aria a Roma di oggi, 12 novembre, è scadente, con una media di particolato sospeso di 31.4 µg/m³.