Roma, incendio in un edificio occupato: tra i feriti due bambini

Un incendio è scoppiato, questa mattina, all’interno di un edificio in via Prenestina, angolo via della Tenuta Mistica, alla periferia di Roma. Lo stabile precedentemente ospitava un albergo, l'Hotel Eurostar, ma al momento risulta occupato da diverse persone. Le fiamme sono divampate all’ultimo piano dell’edificio.

I feriti

I feriti sono dieci, tra cui due bambini di circa un anno che sono stati trasportati in ospedale dal 118 con vari traumi e non sono in gravi condizioni. Le altre persone ferite hanno riportato vari traumi e intossicazioni e sono stati portati in codice giallo presso gli ospedali Vannini, Bambino Gesù, San Giovanni, Casilino e Tor Vergata. Secondo quanto si appreso dai soccorritori, alcuni occupanti per sfuggire alle fiamme si sono lanciati dalle finestre del primo piano dell'edificio. L'incendio è stato domato e sono ora in corso gli accertamenti dei vigili del fuoco sia per escludere che ci siano altre persone ancora nel palazzo, sia sulla stabilità dell'edificio.

Il Comune: “Supporto a persone evacuate”

“La Protezione Civile - riferisce il Campidoglio in una nota - con il supporto della Sala Operativa Sociale, sta coordinando le operazioni di supporto alle persone evacuate dallo stabile in via Prenestina 944. Tramite un’analisi caso per caso, verrà proposta da oggi la presa in carico presso le strutture di accoglienza organizzate dalla Protezione Civile. Ai bambini sarà assicurato un servizio di trasporto scolastico che consentirà di garantire loro la continuità presso le scuole di appartenenza”.

Le parole dell'Assesore alla Sanità

"Voglio ringraziare gli operatori per il tempestivo intervento - ha commentato l'Assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato. - La rete dell'emergenza ha saputo fornire una risposta immediata scongiurando conseguenze peggiori".



Lo stabile è inagibile

Secondo quanto è stato riferito, gli accertamenti dei pompieri hanno riscontrato "condizioni di disagio strutturale" che hanno portato i vigili del fuoco a dichiarare "inagibile" lo stabile. Durante le operazioni i pompieri hanno rimosso parti pericolanti dello stabile e bombole a uso domestico.

Medicina Solidale: “Ci sono centinaia di sfollati”

Gli operatori dell'associazione Medicina Solidale stanno intervenendo presso l’ex-hotel Eurostar. “L'inagibilità dell'edificio mette in mezzo alla strada tante persone senza nessuna alternativa” dice l'organizzazione che sta fornendo agli sfollati generi alimentari. “In centinaia - spiega un operatore di Medicina Solidale - sono rimasti senza un alloggio, tra loro molti bambini e donne. In questo momento siamo sul posto per fare una ricognizione per capire quali farmaci siano necessari per poi procedere alla distribuzione e soprattutto stiamo consegnando il latte per i più piccoli”. Gli sfollati sarebbero circa quattrocento.

Data ultima modifica 10 novembre 2018 ore 18:48