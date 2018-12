Roma, chiusa attività commerciale per gravi carenze igieniche

Un’attività commerciale di "Pizza a taglio e Kebab" è stata chiusa per gravi carenze igieniche pericolose per la salute pubblica a Roma. Il locale si trova in via Ostiense. Le verifiche sono state eseguite dagli agenti della polizia di Stato del Commissariato Colombo, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio, in collaborazione con personale della Polizia Roma Capitale dell'VIII Gruppo Tintoretto e della ASL RMC ufficio Ispettivo del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione.

Le carenze igieniche riscontrate

Gli agenti hanno riscontrato che i pavimenti erano in pessime condizioni di pulizia con sporcizia pregressa non rimossa, tra cui anche residui alimentari. I frigoriferi sono stati trovati sporchi e con guarnizioni di tenuta rotte e alimenti in promiscuità. Non pulite erano anche la scaffalatura in plastica e le pareti. Il lavamani era ostruito e non funzionante. I dispositivi per evitare l'ingresso di animali infestanti erano rotti e sporchi. Il locale spogliatoio veniva utilizzato come deposito di prodotti alimentari con armadietti con tracce di ruggine e pannelli del controsoffitto rotti.

Ulteriori controlli

Durante il servizio è stato inoltre sanzionato il titolare di una birreria perché non possedeva il dispositivo etilometro ed è stata ritirata una patente di guida ad un automobilista risultato positivo all'alcooltest. Sono state inoltre identificate 60 persone, controllati 30 veicoli ed effettuato un servizio antiprostituzione.