Roma, caos per albero lungotevere: chiusa area Circo Massimo

Traffico in tilt nel centro di Roma stamattina per l’intervento su un albero pericolante nei pressi del lungotevere Tor di Nona. Questo ha determinato, come riporta l'account Twitter di Atac, la chiusura al transito di Ponte Umberto I e di un tratto di Lungotevere degli Altoviti e di Lungotevere Tor di Nona e, di conseguenza, la deviazione di due linee bus che transitano nella zona interessata. Caos traffico in tutta l'area, fino ad oltre il Circo Massimo. In via via dei Cerchi, la strada che costeggia il Circo Massimo, è stato imposto il divieto di transito fra Via di San Gregorio e Via dell'Ara Massima di Ercole in direzione Bocca della Verità. Per permettere alle auto, bloccate nel traffico, di defluire i vigili fanno sapere di aver aperto tre varchi Ztl.