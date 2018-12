Roma, armati di taglierini rapinano banca: due arresti

Si sono vissuti attimi di paura questa mattina in una banca in zona Primavalle, a Roma, dove due rapinatori sono entrati armati di taglierino e con parrucche per mettere a segno un colpo. L’istituto di credito preso di mira dai malviventi si trova in via Pasquale. I due hanno fatto irruzione intorno alle 10.30. Sul posto sono arrivate diverse volanti della polizia che hanno bloccato i rapinatori mentre erano ancora all’interno. Gli arrestati sono due pregiudicati, di 40 e 31 anni. Non ci sono stati feriti tra i dipendenti e i clienti. La polizia ha trovato all'esterno della filiale anche uno scooter rubato utilizzato per il colpo. Gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza.