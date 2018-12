La situazione meteo in città

A Roma oggi cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con qualche nube in più nel pomeriggio, ma non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo nel resto del Lazio

Un’area di alta pressione risale verso il Centro-Sud Italia, favorendo tempo asciutto ma con nubi in transito. Gli spazi soleggiati risulteranno comunque ampi, specie sui settori meridionali laziali. Nebbie e nubi basse attese sulle valli interne nella notte e al mattino, in diradamento nel corso della giornata. Temperature minime in calo, massime in aumento. Venti fra deboli e moderati di Libeccio e deboli meridionali in quota. Mari poco mossi.

Viterbo: il meteo

A Viterbo oggi nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. Ampie schiarite in serata. Non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Latina: il meteo

A Latina oggi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Lazio

La qualità dell’aria in Lazio di oggi, 8 novembre, è discreta, con una media di particolato sospeso di 19,9 µg/m³.