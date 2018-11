Roma, Raggi: “Bus e tram tornano su preferenziale E. Filiberto”

“Autobus e tram tornano a circolare sulla preferenziale di via Emanuele Filiberto, nel quartiere est della nostra città. L'intervento di protezione della corsia è stato completato: i cordoli in travertino non permetteranno più l’invasione delle auto o la sosta in doppia fila garantendo collegamenti più sicuri e veloci”. Lo ha scritto la sindaca di Roma Virginia Raggi su Facebook: “Nel frattempo, proseguono i lavori ai lati della strada per migliorare la rete semaforica. Prima di quest'operazione per percorrere poche centinaia di metri un autobus poteva impiegare anche una decina di minuti con traffico intenso. Ora grazie alla protezione di questa corsia vogliamo abbattere drasticamente i tempi, per arrivare da viale Manzoni in zona San Giovanni in pochi minuti. Questo si traduce in minor traffico e attese alle fermate, un servizio pubblico davvero efficiente per cittadini e turisti. Risultati visibili per un servizio migliore”.