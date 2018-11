Roma, controlli antidroga: sei arresti

È di 6 arresti e circa 100 dosi di droga sequestrate il bilancio dei controlli effettuati nelle ultime 24 ore dai carabinieri della compagnia di Frascati a Tor Bella Monaca, alla periferia di Roma. In 5 sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre un'altra persona è stata fermata per evasione dagli arresti domiciliari. Tra gli arrestati c'è una donna, romana di 31 anni, e un etiope di 34. I due sono stati trovati in possesso di circa 16 grammi di cocaina. In manette anche un 19enne romano, già con precedenti, bloccato da una pattuglia in abiti civili della stazione di Frascati, in flagranza di reato e trovato in possesso di circa 20 grammi di cocaina, 5 "stecche" di hashish e circa 400 euro in contanti. A notte inoltrata, in via dell'Archeologia, i militari hanno arrestato un 34enne, palestinese, nullafacente e senza fissa dimora, anche lui notato aggirarsi con fare sospetto, a seguito della perquisizione è stato trovato in possesso di 41 dosi di cocaina, un coltello a serramanico, una bomboletta spray al peperoncino e denaro contante, ritenuto provento dell'attività di spaccio.