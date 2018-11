Roma, prorogata fino a marzo 2019 l’ordinanza anti-alcol

Prorogata fino al 6 marzo 2019 l’ordinanza che a Roma limita la vendita e il consumo di bevande alcoliche nelle ore serali, e che, solitamente, resta circoscritta al periodo estivo.

Il provvedimento del Campidoglio

"Una misura necessaria a contrastare i fenomeni di movida molesta che arrecano disagi ai cittadini", annuncia il Campidoglio. "Il nuovo provvedimento firmato dalla Sindaca Virginia Raggi, recependo l'indicazione della Questura di Roma relativa ad alcune aree della Capitale più esposte, ha stabilito, inoltre, di anticipare alle 21 i divieti per il consumo all'aperto (in contenitori di vetro e non) e la vendita da asporto (compresi i distributori automatici) nelle seguenti zone: San Lorenzo, Esquilino, l'area della stazione Termini, Piazza Bologna, viale Ippocrate, piazzale delle Provincie. Restano invariati, per le stesse aree, i limiti orari relativi alla vendita all'interno degli esercizi di somministrazione, come bar, ristoranti e locali autorizzati, in cui i divieti iniziano dalle ore 2 fino alle ore 7", come viene spiegato nel provvedimento.

La sindaca della Capitale aveva preannunciato il nuovo divieto a San Lorenzo dopo l’omicidio della giovane Desirée Mariottini.