La situazione meteo in città

A Roma (VEDI QUI) cieli molto nuvolosi nelle prime ore del mattino di sabato, con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità nel corso della giornata, fino ad arrivare a cieli parzialmente nuvolosi. Sono previsti 11.1mm di pioggia. Durante la giornata di sabato la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 14.5°C, lo zero termico si attesterà a 3038m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti, con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata schiarite. Sono previsti 17.3mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni meteo nel resto del Lazio

La giornata di sabato risulterà in progressivo miglioramento sulle centrali tirreniche, anche se qualche fenomeno mattutino sarà ancora probabile sui settori occidentali. Un miglioramento che sarà comunque solo temporaneo: già nel corso di domenica la situazione meteo tornerà a peggiorare a cominciare dal Lazio sud-occidentale, a causa di un flusso atlantico ben attivo che tenderà a generare vortici ciclonici sul Mar Tirreno. Probabile un maggior coinvolgimento in questo senso dei settori occidentali, mentre le precipitazioni nell'entroterra diverranno probabilmente meno insistenti.

Viterbo

A Viterbo cieli molto nuvolosi al mattino di sabato con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli parzialmente nuvolosi. Sono previsti 21mm di pioggia. Sabato la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 11.8°C, lo zero termico si attesterà a 2963m. Prevista un'allerta meteo per pioggia. La domenica cieli molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani. In serata schiarite, sono previsti 4.1mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2850m.

Latina

A Latina nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata di sabato, tendenza che volgerà a un miglioramento e ad ampie schiarite in serata. La domenica cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana.