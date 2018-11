Roma, auto sprofonda in strada sulla Tuscolana

Un’auto in sosta in via Tuscolana a Roma è sprofondata nel terreno a causa di un cedimento del manto stradale. È accaduto ieri sera, 1 novembre, all’altezza del civico 471. Intervenuta sul posto la polizia locale del VII Gruppo Appio ha appurato la mancanza di feriti. Secondo i vigili il cedimento si è verificato in un punto in cui poco tempo prima erano stati effettuati dei lavori nel sottosuolo.