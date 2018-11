Fiumicino, il sindaco Montino: "La costa è invasa dai rifiuti"

Tonnellate di rifiuti hanno invaso sia le scogliere che l'area abitata di Passo della Sentinella, alla foce del Tevere, oltre che la zona demaniale del vecchio faro e tratti di litorale al nord di Fiumicino, in provincia di Roma. È quanto denuncia il sindaco Esterino Montino. "Si tratta per lo più – spiega il primo cittadino, in una lettera indirizzata agli assessori regionali al Trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti – di spazzatura che i fiumi Tevere e Aniene hanno riversato in mare e che la forza della corrente ha riportato sul nostro litorale".

A causare l'accumulo, le mareggiate

A determinare l’accumulo di immondizia sarebbero state le mareggiate dei giorni scorsi. Tuttavia il maltempo non avrebbe fatto altro che "amplificare gli effetti di quanto accade quotidianamente non solo a Fiumicino, ma anche nelle spiagge più a nord", prosegue il sindaco. "Occorre impedire questo scempio che deturpa il nostro territorio – aggiunge Montino – e in particolare alcuni paesaggi naturalistici incontaminati. Non è più possibile rimanere osservatori passivi di questa forma di inquinamento che arriva dal fiume e dal mare che riversa sul nostro territorio quintali di rifiuti dannosi per l'ambiente", conclude Esterino Montino.