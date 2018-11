Roma, specialisti della truffa dello specchietto: denunciati

Erano fermi a bordo di un’auto su viale di Tor di Quinto a Roma in attesa, molto probabilmente, della preda giusta per mettere a segno la truffa dello specchietto. Ad accorgersene i poliziotti del commissariato Ponte Milvio. Dagli accertamenti effettuati, i due uomini erano risultati con precedenti per reati contro il patrimonio e avevano a carico numerose denunce per la cosiddetta “truffa dello specchietto”. Nel bagagliaio sono stati trovati alcuni sassi, lisci e di piccole dimensioni, destinati probabilmente a simulare un lieve urto, come succede in questi casi, e uno specchietto retrovisore. Inoltre, nell’auto, era presente una mazza di legno e un tubo idraulico. Al termine degli accertamenti, sono stati entrambi denunciati all’autorità giudiziaria.