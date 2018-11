Controlli nel centro di Roma, carabinieri fermano sette borseggiatori

I carabinieri della compagnia Roma Centro hanno arrestato sette borseggiatori nel giro di poche ore durante alcuni controlli in zone turistiche e sulle linee e fermate di scambio della metropolitana.

In via dei Fori Imperiali, i carabinieri hanno bloccato una 19enne con precedenti, una nomade del campo di Castel Romano, accusata di aver rubato il portafogli a una turista cinese di 38 anni. La borseggiatrice ha agito indisturbata grazie all’aiuto di tre giovanissime complici, tre ragazzine anch’esse nomadi di 11, 12 e 13 anni, e perciò non imputabili, incaricate di distrarre la vittima con una scusa. I carabinieri, però, tenevano la 19enne sotto controllo.

Controllo sui mezzi pubblici

Arrestato anche un 49enne marocchino, senza fissa dimora e con precedenti, sorpreso a sfilare il cellulare a un turista francese a bordo dell’autobus Atac 64, nei pressi della fermata di largo di Torre Argentina. In manette anche un 51enne algerino, colto in flagrante mentre stava cercando di rubare uno smartphone su un autobus. Infine, i carabinieri della stazione San Lorenzo in Lucina hanno arrestato quattro donne nomadi, tutte tra i 20 e i 30 anni, domiciliate al campo “La Monachina”, in via Aurelia. Le donne avevano accerchiato un turista cinese per derubarlo del portafogli con dentro contanti per 1.300 euro, carte di credito e documenti.