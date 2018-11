La situazione meteo in città

A Roma in mattinata sono previsti rovesci anche temporaleschi, in attenuazione a partire dal pomeriggio. La sera i cieli saranno ancora coperti, con locali aperture. Durante la notte saranno possibili deboli piogge. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 16°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest.

Le previsioni meteo nel resto del Lazio

Al primo mattino un lungo fronte stazionario al suolo in risalita dal Nord Africa determinerà rovesci e temporali tra Toscana e Lazio, che potranno assumere anche carattere di forte intensità e risultare copiose, specie sul viterbese. Nel corso del mattino verrà coinvolta anche la restante parte del Lazio con un veloce transito di forti rovesci o temporali. Durante il pomeriggio i fenomeni più insistenti dovrebbero posizionarsi sul basso Lazio. La notte recrudescenza del maltempo a partire dal basso Lazio. Le temperature minime saranno in aumento, le massime in lieve o modesta flessione. Venti moderati sciroccali su coste, tesi sui mari laziali, più deboli nelle zone interne.

Frosinone: possibili temporali

A Frosinone i cieli, in mattinata, saranno molto nuvolosi, con piogge e rovesci anche temporaleschi. Durante il pomeriggio, le piogge saranno intermittenti. In serata i fenomeni si attenueranno. Nella giornata odierna, la temperatura massima sarà di 17°C, la minima di 12°. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Est.

Rieti: cieli molto nuvolosi

La situazione meteo non si discosta molto a Rieti. In mattinata il cielo risulterà coperto e sono previste piogge e rovesci anche temporaleschi. Miglioramento in serata. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 13°C. I venti saranno nel corso del giorno deboli.

La qualità dell’aria nel Lazio

Nelle città laziali la qualità dell’aria per la giornata di oggi, giovedì 1 novembre, risulta discreta.