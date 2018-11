Maltempo a Roma, caduta detriti in centro sul Lungotevere

Qualche allagamento e alcuni sottopassaggi chiusi a Roma a causa della pioggia che sta interessando nuovamente la Capitale. Secondo quanto si è appreso, è stato momentaneamente chiuso lo svincolo del sottopasso di Lungotevere in Sassia in direzione via Gregorio VII, in zona San Pietro, per accertamenti tecnici a causa della caduta di detriti. Segnalato un allagamento prima del viadotto della Magliana. Chiusi al momento il sottopasso di via di Decima, in prossimità di via Cristoforo Colombo e di via Caduti della Resistenza. Sul posto per la viabilità la polizia locale. Maltempo Savona, incendio a terminal porto: distrutte 1000 auto