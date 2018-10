Fiumicino, minacce al sindaco e a sua moglie: “Vi devono impiccare”

È sdegno a Fiumicino per una scritta ingiuriosa apparsa su un muretto del Lungomare, in piazzale Mediterraneo, che inneggia all'impiccagione del sindaco di Fiumicino Esterino Montino e della moglie, la senatrice Monica Cirinnà. "Montino e Cirrà vi devono impiccà" recita la scritta. Molti i messaggi di sdegno per la scritta, vergata di nero, e di solidarietà verso i due esponenti politici, a partire dal Pd di Fiumicino, attivisti e semplici cittadini.

La solidarietà al sindaco e alla moglie

"Grazie a tutti per la solidarietà. Il loro odio ci rende ancora più forti, con noi migliaia di cittadini che hanno a cuore diritti. State certi, non ci fermeremo!", ha commentato Monica Cirinnà sulla sua pagina Facebook ringraziando per i tanti messaggi di solidarietà che sta ricevendo. Mentre il consigliere regionale del Pd nel Lazio, Michela Califano, commenta: "La scritta apparsa su un muro di Fiumicino che inneggia all’impiccagione della senatrice Pd Monica Cirinnà e del sindaco Esterino Montino 'colpevoli' di aver iscritto all’anagrafe una bimba con due mamme, è purtroppo la conseguenza dei nostri tempi. Di chi agita lo spettro dell’immigrazione per curare tutti i mali e di chi imputa a una bimba di pochi mesi e a una coppia di mamme che se ne prende cura lo sgretolamento di chissà quali valori. A Monica Cirinnà e a Esterino Montino non serve alcuna solidarietà ma il nostro sostegno. Le loro sono battaglie per veder riconosciuti diritti che ovunque sono ormai assodati. E grazie al Pd oggi sono legge anche in Italia, alla faccia di chi vorrebbe eliminarli".

Il commento del sindaco

"Qualche idiota, inopportunamente uscito dalle fogne, ha pensato di imbrattare un muro di Fiumicino con una scritta che augura la morte a me e a mia moglie Monica Cirinnà. Il tutto corredato da un simbolo di chiara matrice neofascista" questo il duro commento del sindaco Montino. "Noi non pubblicheremo quella foto perché la visibilità è quello che cercano. Sulla pagina Facebook pubblichiamo i tantissimi messaggi di solidarietà e sostegno che ci stanno arrivando in queste ore da parte di associazioni, amici, cittadini, semplici utenti dei social network. C'è un'Italia migliore, che rifiuta l'odio e i pericolosi rigurgiti razzisti, fascisti e omofobi a cui assistiamo. E noi stiamo con quell'Italia" ha infine concluso il primo cittadino.