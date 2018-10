Roma, fuma su bus e accoltella un passeggero che lo sgrida: arrestato

È stato sgridato da un passeggero perché si era acceso una sigaretta su un autobus. Un 35enne albanese ha reagito al rimprovero prima colpendo con un pugno l’uomo e poi ferendolo con un coltello a scatto. L’episodio è avvenuto in via Torricola a Roma. I carabinieri del nucleo Radiomobile sono riusciti a bloccare l'aggressore e ad arrestarlo, con l’accusa di lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi. Gli uomini dell’Arma hanno anche sequestrato il coltello, usato per l’aggressione. Il 35enne, irregolare sul territorio italiano in quanto già destinatario di un decreto di espulsione, è stato trattenuto in caserma in attesa del rito per direttissima. Il passeggero è rimasto lievemente ferito a una mano ed è stato giudicato guaribile in sette giorni.