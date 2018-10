Ore di paura per i genitori di una 15enne cinese scomparsa in zona San Lorenzo, a Roma, nel pomeriggio di giovedì 25 ottobre. A dare l'allarme è stato il papà della ragazza che, intorno alle 20, si è presentato alla stazione dei carabinieri del quartiere. L'uomo ha raccontato ai militari che sua figlia lo aveva chiamato dopo l'uscita da scuola dicendo che le avevano rubato lo zaino. Durante la conversazione, però, la linea è caduta e il suo telefono è rimasto spento. Subito è scattato il piano per le ricerche. Molte le pattuglie dei carabinieri impiegate per ritrovare la giovane. La ragazza è stata trovata venerdì in buone condizioni in zona Tufello, alla periferia di Roma. Tanta la paura vissuta, anche perché San Lorenzo è il quartiere al centro delle cronache per la morte di Desirée Mariottini, la 16enne violentata e lasciata morire in uno stabile fatiscente.