Roma, bonificata area in via Cilicia: rimossi metri cubi di rifiuti

Un’area in via Cilicia, a Roma, ieri è stata sottoposta a un intervento di bonifica. L’operazione è stata effettuata nel tratto sottostante la tangenziale est. Hanno partecipato agenti della polizia locale di Roma Capitale, del Reparto Pronto intervento Centro Storico e del Gruppo Centro "ex Trevi", con la collaborazione di personale e mezzi dell'Ama. Era presente anche personale della Sovrintendenza e dell'Assessorato alla Sostenibilità Ambientale. Dall’area sono stati rimossi oltre venti metri cubi di masserizie, tra cui tende, giacigli di fortuna, materassi e altri rifiuti. Ci sono volute diverse ore per portare via tutto il materiale, che è stato poi consegnato ad una discarica dell’Ama. Durante le operazioni, sono state identificate otto persone di varia nazionalità, le quali hanno rifiutato l'assistenza alloggiativa offerta.