Roma, sequestrati 29 segway usati per la vendita abusiva

La Polizia Locale di Roma Capitale ha sequestrato 29 segway usati per la vendita abusiva di titoli di viaggio di aziende turistiche addette al trasporto pubblico e per la diffusione illecita di volantini pubblicitari.

Il sequestro è avvenuto nel tratto che va dal Colosseo a Largo Corrado Ricci. Ai trasgressori è stata comminata una sanzione di 50 euro per la vendita illegale di biglietti e di 412 euro per pubblicità abusiva.

La Polizia ha fermato in tutto 26 persone: 19 bengalesi, 3 pachistani, 1 nigeriano, 2 indiani e 1 ghanese. Alcuni di loro erano sprovvisti di regolare contratto di lavoro, per cui la Polizia Locale ha avviato ulteriori accertamenti, mentre quattro di loro non avevano con sé i documenti di riconoscimento personale. Questi ultimi sono stati condotti negli uffici di fotosegnalamento della Questura di Roma per essere identificati e per accertare la loro regolarità sul territorio nazionale.