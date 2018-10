Scontri Roma-Cska: 15 romanisti identificati, Daspo per 6 russi

Daspo per sei tifosi della CSKA Mosca per essersi resi responsabili del reato di lesioni personali ai danni di due sottufficiali della guardia costiera. Secondo la ricostruzione della Procura, i sei russi, staccatisi da un gruppo di 15 persone giunto alla stazione Termini da Milano per assistere al match Roma-CSKA, hanno aggredito con calci, pugni e cinghiate i due sottufficiali, per poi fuggire a piedi.

I provvedimenti Daspo

In seguito gli uomini sono stati rintracciati e bloccati dalla Polizia di Stato nella serata di lunedì 22 ottobre. I militari vittima delle violenze hanno riportato lesioni con prognosi di 15 e 20 giorni. Gli agenti sono riusciti ad identificare gli aggressori grazie alle telecamere presenti all’interno della Stazione Termini e alle testimonianze dei presenti. Per tutti e sei i tifosi sono stati emessi dalla Divisione Anticrimine della Questura provvedimenti di Daspo per la durata di 5 anni.

Scontri fuori dallo stadio

Quindici invece i romanisti identificati, attualmente al vaglio della Digos, per il secondo episodio di violenza precedente l’incontro Roma-CSKA: ieri, martedì 23 ottobre, nei pressi dell’Olimpico le forze dell’ordine sono state bersagliate dal lancio di oggetti, ad opera di tifosi giallorossi, prima dell’inizio della partita.