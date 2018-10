Roma, guasto sulla metro: panico fra i passeggeri, treni evacuati

Stamani, martedì 23 ottobre, un guasto sulla linea C della metropolitana di Roma ha causato l’interruzione del servizio e forte disagio fra i passeggeri. Stando a quanto riporta Atac, gli occupanti del convoglio successivo al treno dove si è riscontrato il malfunzionamento hanno azionato numerose volte il sistema d’allarme, probabilmente, riferisce Atac, per segnalare che uno dei passeggeri aveva un malore. In seguito il convoglio è stato evacuato, "in assoluta sicurezza e nel rispetto dei regolamenti", assicura Atac. La linea è stata interrotta per circa un’ora, per consentire le operazioni di ripristino e di verifica degli impianti.

La risposta di Atac

“Il personale Atac è intervenuto immediatamente per gestire l’evento”, fa sapere l’azienda romana in una nota, “tentando di far risalire a bordo alcuni passeggeri che nel frattempo erano usciti dai vagoni, per poter consentire la ripresa del servizio”. Il guasto è avvenuto intorno alle ore 7.30 all’altezza della fermata Teano. “Purtroppo l’indebito e continuo azionamento delle maniglie di emergenza da parte di altri passeggeri rimasti a bordo treno - continua Atac - ha costretto il personale a procedere con l’evacuazione della linea”.

La rabbia dei cittadini

I cittadini, d’altro canto, lamentano di essere rimasti bloccati a bordo del convoglio per un’ora: “Sono stata praticamente sequestrata per un’ora dentro il treno della metro C, affollato quasi senz’aria. Dopo un’ora ci hanno aperto le porte di emergenza e fatti scendere”, riporta una passeggera protagonista dell’incidente. Altri lamentano di “essere stati evacuati in galleria”. Secondo il racconto degli utenti, le evacuazioni sono state due: una del treno guasto e una del successivo convoglio.