Titolare pizzeria li rimprovera e scatta aggressione: un ferito a Roma

Prima gli insulti, poi il lancio di bottiglie contro il locale e poi qualche spintone. È accaduto ieri sera, domenica 21 ottobre, in una pizzeria in zona stazione Tiburtina a Roma. A dare l’allarme il titolare del locale che oggi ha presentato denuncia ai carabinieri della stazione Nomentana raccontando che ieri sera 3 migranti si sono riparati dalla pioggia sotto la tettoia esterna della sua pizzeria.

L'aggressione al titolare

Successivamente si sarebbero seduti ai tavolini sotto la tettoia iniziando a consumare birra comprata altrove. Quando il proprietario li ha invitati ad andare via per fare spazio ai clienti, uno avrebbe reagito e avrebbe strattonato l’uomo che è stato poi medicato in ospedale (10 giorni di prognosi per alcune contusioni). All’arrivo dei militari sono stati trovati due motorini per terra e una bottiglia spaccata contro il locale. Sono in corso le indagini dei carabinieri.