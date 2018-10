Roma, controlli dei carabinieri: arrestate 3 persone

Durante alcuni controlli i carabinieri hanno arrestato 3 persone. Ieri pomeriggio, sabato 20 ottobre, in via Condotti è stato fermato un algerino di 20 anni, senza fissa dimora e con precedenti, che ha fornito false generalità ai militari. Successivamente è stata arrestata una coppia di romeni di 41 e 49 anni, entrambi nullafacenti, senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine, con l’accusa di furto aggravato in concorso, di un cellulare, ai danni di un turista. I carabinieri, mentre stavano effettuando dei mirati servizi antiborseggio in abiti civili a bordo del bus 64 della linea urbana, hanno bloccato i 2 stranieri che erano riusciti a sottrarre uno smartphone a un turista svizzero. La vittima non si era accorta di nulla ed è rimasto sorpreso quando i militari lo hanno fermato e informato del furto.