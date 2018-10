Roma, ragazzo trovato senza vita nella periferia della città

Un ragazzo è stato trovato morto ieri sera in un casolare abbandonato in via dei Cluniacensi, nella zona di Casal Bruciato, alla periferia di Roma. A dare l'allarme un commerciante della zona che ha notato il cadavere. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia. La vittima è un ragazzo, si stima di circa 25 anni, e presentava una profonda ferita alla testa. Tra le ipotesi degli inquirenti c'è anche quella dell'incidente: il ragazzo potrebbe essersi ferito cadendo, ma per il momento non si esclude nessuna pista. Sarà l'autopsia a stabilire con certezza le cause del decesso.