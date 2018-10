Roma, Raggi: “Mettiamo in sicurezza le corsie preferenziali”

“Ecco le immagini dei lavori completati per la messa in sicurezza delle preferenziali in via Quinto Publicio e via Orazio Pulvillo, nella zona sud est della città. Si tratta di un asse di collegamento tra due importanti arterie cittadine, viale Palmiro Togliatti e via Tuscolana». Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi, su Facebook: “I lavori hanno permesso di realizzare una nuova segnaletica e di installare i cordoli a protezione della corsia riservata ad autobus e taxi. L’obiettivo di questi interventi è quello di migliorare il servizio del trasporto pubblico, accorciare i tempi di percorrenza dei bus con un tragitto più sicuro e veloce. Inoltre, queste opere permetteranno di aumentare la sicurezza stradale e di contrastare la sosta selvaggia. È per questo che gli interventi per la protezione delle preferenziali proseguono: ai cantieri già avviati si aggiungerà anche quello su viale di Valle Melaina”.