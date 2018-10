Scoperto giro di prostituzione in parco a Roma: 6 denunciati

Un giro di prostituzione maschile è stato scoperto, in pieno giorno, dalla polizia locale nel parco di Villa Pamphili, vicino all'area giochi dei bambini, a Roma. Al termine delle indagini, con agenti in borghese che hanno effettuato appostamenti per alcuni giorni, sono stati individuati 6 uomini, di varie età e nazionalità, che si prostituivano. Secondo quanto si è appreso, sarebbe coinvolto anche un seminarista, un 30enne messicano, denunciato per atti osceni in luogo pubblico. Delle sei persone fermate è stato denunciato anche un filippino. Entrambi sono stati colti in flagranza di reato. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare la regolarità sul territorio nazionale di alcuni dei soggetti fermati.