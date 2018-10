Cocaina nascosta in una scatola di caramelle, arrestato pusher a Roma

Nascondeva la cocaina dentro una confezione di caramelle a sua volta nascosta nel passaruota di una vecchia auto abbandonata. Ma un uomo di 49 anni è stato comunque scoperto e arrestato a Roma. Sono stati i poliziotti del commissariato San Basilio a scoprirlo monitorando la zona di via Morrovalle, dove hanno assistito a un primo scambio droga-soldi con un cliente che passava in auto, poi quando è arrivato il secondo cliente i poliziotti sono entrati in azione bloccando lo spaccio. La cocaina, già divisa in dosi, è stata recuperata e il pusher, che aveva in tasca anche qualche frammento di hashish, arrestato.