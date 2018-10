Una grande folla si è riunita questo pomeriggio a Fiumicino per dare l’ultimo saluto a Maria Tanina Momilia, la commessa uccisa dal suo personal trainer e trovata senza vita in un canale di bonifica a Fiumicino, l’8 ottobre scorso. Il funerale si è tenuto nella chiesa di S. Paola Frassinetti. Centinaia le persone che si sono strette intorno al marito della donna, Daniele, ai due figli e ai familiari, visibilmente addolorati. Tra i presenti anche il sindaco di Fiumicino, in rappresentanza del Comune, che si è occupato delle spese. Il marito e gli amici di Maria Tanina indossavano una maglietta viola, il colore preferito della donna che è diventato, anche sui social, il segno del lutto nella comunità cittadina, rimasta molto scossa da questo omicidio compiuto dall’istruttore, Andrea De Filippis, reo confesso. Ad accompagnare il feretro in chiesa è stata una canzone di Vasco Rossi, intervallata da applausi scroscianti e dal grido “Ciao Tanina”.

Le parole del parroco durante il funerale

Il parroco Bernardo Acuna, che ha celebrato le esequie, nell’omelia ha ricordato Maria Tanina, dicendo “Vogliamo oggi restituire a Tanina la pace che le è stata rubata. Viviamo momenti di sgomento e di rabbia perché ci è stata tolta un’amica, ma come cristiani dobbiamo guardare a Cristo, anch’egli ucciso ingiustamente, e alla speranza, affinché queste tragedie e vicissitudini si trasformino in qualcosa di positivo, come il chicco di grano che muore e si trasforma in frutto, in vita”.