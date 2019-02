Roma, controlli sulla "movida capitolina": 7 arresti per spaccio

La movida selvaggia di Trastevere sotto scacco. Finisce con sette arresti per spaccio e detenzione di droga, altri sette denunciati, tra cui due minorenni, più un chilo di stupefacenti e denaro contante sequestrati, il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri la scorsa notte nelle zone della cosiddetta "movida capitolina" dei quartieri Monti, Trastevere e San Basilio. Come se non bastasse, un turista belga è stato sorpreso a tuffarsi nella Fontana dei Quattro Fiumi di Piazza Navona.

Tra i denunciati, perché trovati in possesso di diverse dosi di marijuana del peso complessivo di 11 grammi e già pronte alla vendita, due 16enni stranieri: un egiziano e un tunisino, entrambi senza fissa dimora, disoccupati e già noti alle forze dell'ordine.



Un cittadino romano di 33 anni, invece, è stato sorpreso con un coltello di venti centimetri nascosto all'interno della sua autovettura, ed è stato pertanto denunciato per possesso abusivo di armi. Per lo stesso reato, un altro capitolino di 60 anni è stato segnalato, in quanto aveva occultato all'interno del suo furgone un coltello e un'ascia con asta di ferro.