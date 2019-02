Assegno sociale con separazione fittizia, 4 denunciati a Roma

Due uomini e due donne sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza di Latina per truffa ai danni dello Stato finalizzata all’indebito conseguimento di erogazioni pubbliche. Le indagini delle Fiamme Gialle hanno fatto emergere la reale situazione familiare di due coppie di coniugi che si sono fittiziamente separate, creando i presupposti per beneficiare della prestazione dell’assegno sociale, indebitamente fruito in più anni per un totale di oltre 120mila euro. Per questo tutti e quattro sono stati anche segnalati alla direzione provinciale dell’Inps di Latina, che ha avviato il recupero degli importi riscossi in modo illecito e proceduto alla revoca delle prestazioni assistenziali.