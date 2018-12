Raggi: “A breve nuova differenziata per altri 21mila”

“Sono circa 21mila i residenti di Giardini e Tor Vergata-Giardinetti nel VI Municipio, per i quali scatterà nei prossimi giorni la nuova differenziata. Un numero considerevole di cittadini che va ad aggiungersi ai 127mila già serviti dal nuovo modello di raccolta. Raggiungiamo così quota 148mila, un traguardo importante perché indicativo della velocità con cui stiamo estendendo il sistema hi-tech”. Queste le dichiarazioni sui social di Virginia Raggi, della sindaca di Roma.

Poi, ha aggiunto: “Da giugno stiamo diffondendo la raccolta tecnologica contemporaneamente nel X e nel VI Municipio dove si sta procedendo all’informazione e sensibilizzazione dei cittadini, alla distribuzione dei kit (4 bidoncini con etichetta RFID, calendario semplificato, materiale informativo) e all’avvio del servizio di ritiro. A questo riguardo ricordiamo ai cittadini che stanno passando dal vecchio al nuovo porta a porta che è necessario utilizzare i contenitori forniti di etichetta elettronica RFID. In questo modo, gli operatori Ama possono registrare ogni singolo svuotamento dei bidoncini e monitorare l’andamento del servizio verificando data e ora in cui sono passati i mezzi per il ritiro. Chi non avesse ancora ricevuto il kit potrà procurarselo fissando un nuovo appuntamento per la consegna al numero 06.86973196 oppure recandosi a ritirarlo negli uffici start-up presso le sedi Ama di via M. Rutilio n. 14/16 e via B. Torti n. 13 c, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20. In quest’ultimo caso è necessario portare con sé un documento di identità o, in alternativa, delega scritta dell’intestatario della bolletta Ta.Ri. Stiamo lavorando senza tregua per estendere la nuova differenziata a tutta Roma. Invitiamo tutti a collaborare per una città più bella e più pulita”.