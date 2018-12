Decine di delfini avvistati tra Ostia e Fiumicino

Uno spettacolo simile non capita spesso, ma quando il mare stupisce allora è difficile dimenticarlo. A largo di Fiumicino e Ostia, sul litorale romano, sono stati avvistati decine di delfini. Secondo alcune testimonianze di velisti e appassionati di pesca sportiva, la natura si è mostrata in tutta la propria meraviglia sabato 29 settembre. “Verso mezzogiorno abbiamo visto, intorno alle 3 miglia a largo, decine di delfini, alcuni cuccioli - riferisce un testimone -. Alcuni facevano dei salti. È capitato spesso qui di vedere tre, quattro delfini alla volta ma è la prima volta, in 40 anni di vela, di assistere sul litorale romano ad uno spettacolo di così tanti esemplari. Forse anche fino a un centinaio. Mi era capitato solo una volta ma nel canale di Sicilia”.

Immagini subito virali

Video e foto sono subito finiti sul web. Sul litorale romano, in realtà, la presenza di delfini non è rara: per il loro monitoraggio lavora in zona, già da qualche anno, l’associazione Oceanomare Delphis Onlus che, con la campagna “Delfini Capitolini”, tiene sotto controllo le informazioni sui mammiferi che frequentano il litorale romano nell'area tra Fiumicino e le secche di Tor Paterno. Le osservazioni, condotte dai ricercatori, hanno determinato che i delfini sono regolarmente presenti nell’area in tutti i mesi dell’anno: da dati di foto-identificazione è risultato che 76 individui adulti frequentano l’area, tra cui femmine ed esemplari giovani. “Numerose in questi giorni sono state le segnalazioni, almeno una decina, di tursiopi nel tratto di mare di fronte a Fiumicino e Ostia. Sabato scorso il mare brulicava di delfini”, il commento di Oceanomare.