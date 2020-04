Come preparare il Pan di Spagna: la ricetta. FOTO

Non è importante che il forno sia ventilato o statico perché a far lievitare il Pan di Spagna è la lavorazione delle uova. "Se si è scelto il forno in modalità ventilata, negli ultimi 5 minuti di cottura bisogna socchiudere il forno con una pallina di carta stagnola per far uscire l'umidità" (foto: Pixabay)