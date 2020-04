Fiadoni, la ricetta dei dolci di Pasqua abruzzesi

I Fiadoni sono dei grossi ravioli di sfoglia a pasta dura da cuocere al forno. Possono essere dolci, preparati con ricotta e zucchero, oppure salati con ripieno di uova e formaggi. Sono dei manicaretti tipici della Pasqua in Abruzzo, ma sono conosciuti anche nel vicino Molise. La tradizione vuole che si scambi questo piatto tipico della cucina abruzzese tra le famiglie. Ecco come prepararli seguendo la ricetta consigliata da Visit Abruzzo.

Ricetta Fiadoni abruzzesi: ingredienti

Per preparare i Fiadoni abruzzesi salati occorrono diversi ingredienti. Per fare la sfoglia ci vogliono 500 g di farina, 1 uovo (più un tuorlo per spennellare la superficie), mezzo bicchiere di olio d'oliva, mezzo bicchiere di vino bianco, un pizzico di sale. Per il ripieno procurarsi 300 g di ricotta, 100 g di Rigatino, 100 g di parmigiano, 1 uovo, 1 pizzico di noce moscata.

Fiadoni abruzzesi: procedimento

Per preparare i Fiadoni abruzzesi, la ricetta invita a iniziare dalla sfoglia. Versare la farina su una spianatoia, aggiungere le uova al centro, insieme al vino, l'olio e un pizzico di sale. Impastare fino a che il composto non sarà liscio. Lasciar riposare per mezz'ora. Sfruttare questo tempo per preparare il ripieno. Tagliare il formaggio Rigatino a cubetti e versare in una ciotola la ricotta, il parmigiano e l'uovo con un pizzico di noce moscata. Mescolare fino a ottenere un composto cremoso. Alla fine del tempo di riposo dell'impasto, stenderlo su un piano di lavoro leggermente infarinato fino a raggiungere lo spessore di circa 2-3 mm. Con l’aiuto di un bicchiere o di un copapasta, ricavare dei cerchi, posizionare al centro il ripieno e richiudere a mezzaluna. Sigillare i bordi con le dita o con l’aiuto di una forchetta per evitare che il ripieno fuoriesca dagli scrigni di pasta durante la cottura. Formare un piccolo buco sulla superficie, spennellare con il tuorlo d’uovo e mettere in forno statico preriscaldato a 180° per circa 20 minuti. Al termine della cottura, dovranno essere dorati.

Ricetta del Fiadone abruzzese dolce

Per preparare il Fiadone abruzzese dolce il Maestro panificatore Giovanni De Lollis suggerisce i seguenti ingredienti: (per la pasta) 500 g di farina tipo 0, 100 g di burro, 3 uova intere, un bicchiere di latte; (per il ripieno) 400 g di formaggio vaccino (o di capra) semistagionato, 4 uova, 4 cucchiai di zucchero. Dopo aver preparato la sfoglia con il procedimento spiegato prima, dedicarsi al ripieno dolce. Mescolare le uova al formaggio grattugiato e allo zucchero. Lavorare con le mani per due minuti fino a che la miscela non sarà uniforme. Tirare la sfoglia e stenderla in una tortiera da ciambellone. Farcire con il composto messo da parte. Fare attenzione a non riempire troppo la sfoglia, altrimenti in cottura potrebbe strabordare. Chiudere il Fiadone portando i lembi esterni della sfoglia verso il centro. Praticare un taglio a croce al centro. Cuocere in forno statico preriscaldato a 180° per un'ora e mezza.