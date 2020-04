Il fegato alla veneziana è uno dei piatti più conosciuti e noti della cultura gastronomica veneta. Il suo sapore inconfondibile e particolare, che accosta il gusto deciso del fegato all'aroma della cipolla, difficilmente lascia indifferenti. Non a caso è stato scelto come protagonista assoluto della prima puntata della sesta stagione di "4 Ristoranti": sarà infatti il piatto su cui i vari ristoratori si sfideranno per ottenere il bonus concesso dallo chef Borghese.

Gli ingredienti

Per quattro persone servono 500gr di fegato di vitello, 2 cipolle bianche, 6 foglie di salvia, 100gr di burro, un po' d'olio extra vergine d'oliva, un po' di aceto di vino bianco, pepe nero, sale e acqua q.b.

La preparazione

Per realizzare il fegato alla veneziana, si inizia sbucciando la cipolla per poi affettarla, quindi lavare, asciugare e tritare anche la salvia. In una padella, intanto, bisogna far sciogliere il burro con l'olio cui andranno unite le cipolle tritate. A questo punto si aggiunge l'acqua e si prosegue a fuoco dolce per 5 minuti. Trascorso il tempo necessario, si aggiungono la salvia tritata e e l’aceto di vino bianco. Si continua a cuocere per altri 5 minuti o fino a quando le cipolle non saranno appassite. Nel frattempo le fette di fegato vanno sciacquate sotto l’acqua corrente e poi asciugate con un panno carta. Adagiate nella padella con le cipolle, si cuociono a fuoco alto per 5 minuti, avendo cura di girarle a metà cottura. Quando il fegato alla veneziana sarà pronto, trasferitelo su un piatto di portata, salate e servitelo subito perchè va gustato caldo