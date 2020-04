Cuddura siciliana con le uova, la ricetta del dolce tipico di Pasqua

Le Cuddure siciliane - chiamate sull'isola anche al maschile, Cudduri - sono delle piccole torte di pasta frolla arricchite da un uovo al centro dell'impasto. Sono non solo uno dei simboli della Pasqua, ma anche uno dei piatti più tipici e particolari della cucina siciliana. Ogni dolce è impreziosito da piccole codine di zucchero. Giuseppe Maggio, padrone della pizzeria "Il Papiedo" a Barcellona Pozzo di Gotto, provincia di Messina, ci spiega come realizzarle, passo dopo passo.

Cuddura di Pasqua: gli ingredienti

Per preparare la Cuddura di Pasqua occorrono i seguenti ingredienti: 500 g di farina 00, 150 g di zucchero, una bustina di lievito per dolci, 100 g di burro, 2 uova fresche (più quelle da fare sode e inserire in ogni cuddura), 90 g di latte, codine di zucchero per guarnire.

Cuddure pasquali: il procedimento

Per prima cosa tirare fuori il burro dal frigo un'ora prima di iniziare a lavorare l'impasto, in modo tale che sia morbido quando lo si andrà ad utilizzare. Poi mescolare le polveri - farina, zucchero e lievito - in una ciotola, ossigenando il mix con un cucchiaio. Fare una piccola conca al centro e mettere le uova, impastandole con le polveri. Aggiungere il burro a pezzetti, poi il latte a temperatura ambiente: impastare il tutto con le mani. Una volta ottenuto l'impasto, trasferirlo su un piano di lavoro e continuare a lavorarla con le mani. Una volta ottenuta una pasta omogenea, la si fa riposare per un quarto d'ora sotto una ciotola. Al termine di questo tempo, le si dà una piega e si comincia a formare le Cuddure. Tagliare un pezzo di impasto, stenderlo con un mattarello (aiutandosi con un po' di farina se la pasta è appiccicosa). A questo punto, utilizzando degli stencil o delle forme di ferro, dare alle Cuddure l'aspetto desiderato. A questo punto, al centro della forma, andremo a posizionare un uovo, simbolo universale della Pasqua, fissandolo con due strisce di pasta. Spennelare con uovo sbattuto e decorare con codine di zucchero. Cuocere in forno statico a 180° per circa 20-25 minuti.