Caponata, la ricetta di Giorgione. VIDEO

La caponata è un piatto tipico della cucina siciliana a base di ortaggi fritti. Ne esistono numerose varianti. In questa occasione, vediamo la ricetta di Giorgione, pseudonimo di Giorgio Barchiesi, gastronomo e ristoratore italiano che presenta la sua personalissima versione.

Gli ingredienti

Per realizzare questa versione della caponata servono un peperone rosso, una melanzana, una zucchina, una cipolla rossa di tropea, una testa d'aglio, sale grosso, peperoncino, pepe, olio, capperi dissalati, foglie di menta, maggiorana e del vino bianco con cui sfumare le verdure in padella.

La preparazione

Per prima cosa si prende un peperone e lo si pulisce eliminando i semi e il cosiddetto bianco. Dopodiché lo si taglia a tocchetti e si lascia da parte. Nel frattempo si mettono a soffriggere in padella con olio abbondante una cipolla rossa di tropea tagliata a striscioline, un pizzico di peperoncino e capperi dissalati. A questo punto si uniscono i peperoni e un pizzico di sale grosso. Si procede, poi, con la preparazione della melanzana, da tagliare anche questa a tocchetti dopo aver tolto un po' del centro. Si soffrigge poi un un'altra padella con aglio, olio e peperoncino senza aggiungere sale per non eliminare l'acqua. Intanto si può procedere a sfumare i peperoni con un po' di vino bianco. In un tegamino a bordo alto, si procede con la preparazione della zucchina. Dopo averla tagliata a tocchetti la si fa soffriggere con la cipolla, un pizzico di sale, pepe e peperoncino, sfumando con un filo di vino bianco. Nel frattempo si aggiungono delle foglie di menta alle melanzane e la maggiorana alle zucchine. Infine, nel tegamino con le zucchine vanno uniti peperoni e melanzane. La caponata è un piatto che va consumato freddo.