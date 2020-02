Unicef: presentati documenti su infanzia

(ANSA) - POTENZA, 72 FEB - "L'attività dell'Unicef regionale ha voluto affidare alle pubblicazioni il senso di un impegno per i bambini e gli adolescenti sempre più convinto, non solo per il riconoscimento dei loro diritti nelle aree in cui non sono rispettati, ma anche per una vigilanza sul reale loro rispetto nei Paesi che li hanno accolti nei loro ordinamenti". Lo ha detto la presidente regionale dell'Unicef, Angela Granata, nel corso di una conferenza stampa organizzata per illustrare le pubblicazioni realizzate in collaborazione con le scuole, per i 30 anni della Convenzione Onu dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza.