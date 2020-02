Si è dimesso il sindaco di Grottole

(ANSA) - MATERA, 14 FEB - "In assoluta serenità", il sindaco di Grottole (Matera), Francesco De Giacomo, eletto per la prima volta nel 2011 e riconfermato nel 2016, si è dimesso per motivi di salute. "Amministrare, oggi - ha scritto nella sua lettera di dimissioni - necessita di una condizione di salute ottimale, sia per gestire le innumerevoli difficoltà quotidiane, sia per affrontare i vari momenti della dialettica politica, anche all'interno della stessa maggioranza. Situazioni, queste, che impongono pazienza e sintesi, oggi, per me, impossibili da garantire".