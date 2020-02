San Valentino sulle montagne lucane

(ANSA) - POTENZA, 12 FEB - Tra amore e buona cucina, come da tradizione, in Basilicata San Valentino si celebra ad Abriola (Potenza), piccolo e incantevole borgo incastonato tra le montagne lucane che la notte del 14 febbraio sarà illuminato e riscaldato dalla luce e dal calore dei falò degli innamorati.

Per il cartellone 2020 - che si allungherà fino a domenica 16 febbraio e che è stato presentato in una conferenza stampa - come testimonial è stata scelta Miriana Trevisan, che "vuole iniettare il virus dell'amore in giro".

Il sindaco Romano Triunfo ha illustrato ai giornalisti le "attività legate all'amore" che fino al 16 febbraio animeranno i rioni del paese lucano con stand enogastronomici, spettacoli dal vivo, "percorsi" sportivi e culturali.