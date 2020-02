(ANSA) - POTENZA, 6 FEB - Il 57,4 per cento degli studenti lucani che affronteranno le scuole superiori nel 2020-2021 hanno scelto i licei, esprimendo una preferenza "in linea con la tendenza nazionale". Lo ha reso noto l'Ufficio scolastico regionale. Al secondo posto delle scelte vi sono gli istituti tecnici, mentre sono in calo gli istituti professionali. Per quanto riguarda i licei, lo scientifico "si conferma in testa alle preferenze" con il 25,37 per cento.