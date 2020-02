Spreco alimentare: Cciaa lucana aderisce

(ANSA) - POTENZA, 4 FEB - La Camera di Commercio della Basilicata aderisce alla giornata mondiale antispreco alimentare in programma domani, 5 febbraio, "attraverso un'azione di sensibilizzazione che si protrarrà per tutto l'anno, con l'obiettivo di far conoscere e valorizzare le buone pratiche esistenti, ma anche di contribuire ad alimentare questo tipo di atteggiamento sostenibile".

"Nel momento in cui la tendenza salutista - ha evidenziato in una nota il presidente della Cciaa lucana, Michele Somma - sta contagiando migliaia di persone, spinte a consumare alimenti naturali e possibilmente a chilometro zero, resta il grande problema dello spreco alimentare che continua a caratterizzare la nostra società".