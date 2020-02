Pg Potenza, nessuna zona immune da mafia

(ANSA) - POTENZA, 1 FEB - "Nessuna zona del Distretto è immune dal fenomeno delle associazioni criminali di tipo mafioso", e in particolare il Materano e la fascia jonica "costituiscono la zona a più alto tasso di presenza mafiosa dell'intero Distretto": per questo motivo, "si registra l'inadeguatezza del sistema di contrasto, sotto il profilo dell'inesistenza nel distretto di un presidio della Dia, dovendo far riferimento alla Dia di Bari per ciò che accade in Basilicata, e di Salerno per l'ex circondario di Sala Consilina (Salerno)". È uno dei passaggi dell'intervento fatto dal Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Potenza, Armando D'Alterio, durante la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario.