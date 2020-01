Gare Vultur e Melfi a porte chiuse

Coronavirus, in 6mila bloccati su nave da crociera a Civitavecchia. FOTO

Una donna originaria di Macao è stata messa in isolamento dopo aver accusato febbre alta. Sotto osservazione anche il marito. In corso le analisi per stabilire se si tratti del virus comparso per la prima volta in Cina (GLI AGGIORNAMENTI ). Dal sindaco stop allo sbarco