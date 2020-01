Due milioni per 4 aree marine protette

(ANSA) - ROMA, 2 GEN - Nell'ultimo provvedimento del 2019 in Consiglio dei ministri sono stati stanziati oltre due milioni di euro per ben quattro aree marine protette per le quali sono in corso i procedimenti per l'istituzione: Capri, Capo Spartivento e Isola San Pietro in Sardegna e Costa di Maratea in Basilicata.

Da oggi e' poi entrato in vigore il decreto di riorganizzazione che prevede la nascita di una nuova direzione generale del ministero dell'Ambiente che si occuperà esclusivamente della tutela del mare, si legge in una nota del ministero dove si riferisce di un post del ministro Sergio Costa su Facebook.