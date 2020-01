Capodanno a Potenza: scale mobili gratis

(ANSA) - POTENZA, 31 DIC - "Vogliamo che sia una festa bellissima per tutti, ed è per questo che abbiamo deciso di rendere gratuito, in questa giornata speciale per la nostra città e per l'intera regione, il trasporto pubblico urbano per raggiungere il centro storico". Lo ha annunciato - in una nota diffusa dall'ufficio stampa dell'amministrazione comunale - Mario Guarente, sindaco di Potenza, che oggi, a piazza Mario Pagano, ospiterà la trasmissione di Rai 1 "L'anno che verrà" condotta da Amadeus.

In particolare, dalle ore 16 sarà gratuito l'utilizzo degli impianti cittadini di scale mobili che raggiungono il centro del capoluogo lucano. Gratuite le navette predisposte con partenza da piazzale Ligure e dal campus di Macchia Romana dell'Università della Basilicata, "con corse che cominceranno alle ore 20 e proseguiranno fino alle 3".