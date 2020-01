(ANSA) - MATERA, 27 DIC - "Da qui parte la primavera lucana": è uno dei messaggi lanciati da Matera che, in serata, ha ospitato la prima manifestazione delle "sardine" in Basilicata.

In piazza Vittorio Veneto, nel pieno centro storico della città dei Sassi, affollato di turisti, si sono radunate alcune centinaia di "sardine", provenienti da diversi Comuni della Basilicata. In molti si sono presentati con in mano una copia della Costituzione.