Sicurezza: a Potenza controlli Polizia

(ANSA) - POTENZA, 27 DIC - La Questura di Potenza, nelle festività natalizie, ha "intrapreso servizi finalizzati all'espletamento di controlli straordinari di sicurezza", per strutture ricettive, esercizi pubblici, terminal ferroviari e di trasporto pubblico "e altri luoghi noti come centri di aggregazione di soggetti potenzialmente contigui all'estremismo islamico". Secondo quanto scritto in una nota, "non sono pervenuti riscontri positivi, pertanto, si rassicura la collettività in tal senso: tali servizi saranno espletati anche nei prossimi giorni", e continuano "i controlli nelle attività commerciali, al fine di effettuare verifiche sulla vendita dei fuochi d'artificio e dei botti di Capodanno".